Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 48-Jähriger mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag, 06.02.25, gegen 10:45 Uhr, wurde der Polizei durch einen Passanten eine verhaltensauffällige Person mit einem Messer gemeldet. Der Mann habe in der Kurtalstraße gegenüber einem Passanten mit seiner Hand eine Pistole gestikuliert. Anschließend setzte sich der Mann auf eine Bank beim Kurpark und hantierte mit einem Küchenmesser vor seinem Körper. Im Zuge der Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen konnte der 48-Jährige gegen 11:15 Uhr in einem Hotel in der Kurtalstraße ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde in eine Klinik verbracht.

Zu einen strafrechtlichen Verhalten ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen.

