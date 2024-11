POL-EL: Nordhorn - Geldbörse entwendet

Papenburg (ots) - Am Sonntag kam es auf der Friesenstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war gegen 20.25 Uhr in einem VW Lupo auf der B70 in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als er von der Bundesstraße auf die Friesenstraße auffuhr, verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota eines 60-Jährigen. Beide Beteiligten blieben ...

