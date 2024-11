POL-EL: Esterwegen - Zeugen nach Unfall gesucht

Ringe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22:00 und 11:30 Uhr wurden in der Nähe des Coevorderner-Piccardie-Kanals zur Straße "Wagenholter Diek" in Ringe drei geparkte Pkw durch eine unbekannte Person beschädigt. Es wurden jeweils der linke Vorder- und Hinterreifen der Pkw zerstochen. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden. ...

