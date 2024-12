POL-PPMZ: Defibrillator bei Ladendieb aufgefunden

Mainz (ots) - Zu gleich zwei Fällen von falschen Telekommitarbeitern kam es am Mittwoch zwischen 13:30 und 14:00 Uhr. Etwa gegen 13:30 Uhr betrat der Täter ein Mehrfamilienhaus An der Krimm in Gonsenheim indem er an allen Klingelschildern klingelte. Als ihm eine 82-jährige Bewohnerin öffnete, gab der Täter an, dass er "Stromüberprüfungen" an ihren Steckdosen ...

