Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Telekommitarbeiter in Bretzenheim und Gonsenheim

Mainz (ots)

Zu gleich zwei Fällen von falschen Telekommitarbeitern kam es am Mittwoch zwischen 13:30 und 14:00 Uhr.

Etwa gegen 13:30 Uhr betrat der Täter ein Mehrfamilienhaus An der Krimm in Gonsenheim indem er an allen Klingelschildern klingelte. Als ihm eine 82-jährige Bewohnerin öffnete, gab der Täter an, dass er "Stromüberprüfungen" an ihren Steckdosen durchführen müsse. Hierzu hielt der Täter ein Werkzeug an die Steckdosen und den Stromkasten und tat so, als würde er dort tatsächlich Messungen durchführen. Da die Anwohnerin den Mann nicht aus den Augen ließ, beauftragt er sie, im Nachbarzimmer eine Lampe ein- und auszuschalten. In diesem unbeobachteten Moment entwendete er die Geldbörse der Seniorin und entfernte sich aus der Wohnung da die Arbeiten abgeschlossen seien.

Nur etwa 15 Minuten später betrat ein Mann in der Bretzenheimer Hochstraße die Wohnung einer 90-Jährigen und gab sich als Telekommitarbeiter aus, der die Leitungen kontrollieren müsse. Entgegen den Willen der Anwohnerin fing er dann mit einem grün blinkenden Gerät an die Wände der Wohnung "abzutasten". Letztlich begab sich der Täter in das 1. OG und drückte der Anwohnerin das Gerät in die Hand, damit diese im Nachbarraum selbst "Messungen" durchführt. In der Zeit begab sich der Täter ins Schlafzimmer und entwendete Schmuck.

Der Täter soll in beiden Fällen etwa 190cm groß und ca. 50 Jahre alt gewesen sein. Er habe graues Haar gehabt, akzentfrei deutsch gesprochen und habe orangene Sneaker getragen.

Lassen sie ohne vorherige Anmeldung keine fremden Personen in ihre Wohnung. Rufen sie Verwandte oder Freunde dazu. Im Zweifel rufen sie die 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

