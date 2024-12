POL-PPMZ: Mit durchdrehenden Rädern und zu schnell unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Mainz-Hechtsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 16.12.2024, zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Rieslingstraße auf der Frankenhöhe in Mainz-Hechtsheim eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich auf die Terrasse im rückwärtigen Bereich des Grundstücks und hebelten die Terrassentür auf. In der Wohnung wurden mehrere ...

