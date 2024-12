Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Erdgeschosswohnung in Mainz-Hechtsheim

Mainz-Hechtsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 16.12.2024, zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Rieslingstraße auf der Frankenhöhe in Mainz-Hechtsheim eingebrochen.

Der oder die Täter begaben sich auf die Terrasse im rückwärtigen Bereich des Grundstücks und hebelten die Terrassentür auf. In der Wohnung wurden mehrere Schränke durchsucht. Gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand Goldschmuck.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

