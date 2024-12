Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14.12.2024, und Montagmorgen, 16.12.2024, in eine Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Mainz-Weisenau eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand durchtrennten der oder die Täter die Metallstreben eines Kellerfensterschutzes auf der Gebäuderückseite und machten sich anschließend am Fenster zu schaffen. Durch dieses gelangten der oder die Täter schließlich auch ins Innere des Hauses. Es wurden sämtliche Schränke in allen Räumen durchwühlt. Ob und was gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

