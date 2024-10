POL-PPMZ: Falsche Telekommitarbeiter in Mainz unterwegs

Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße in der Mainzer Neustadt eingebrochen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand Goldschmuck im Wert von rund 4000 Euro. Laut Betroffenen muss sich die Tat am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr ereignet haben. ...

