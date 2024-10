Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Nieder-Olm (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle ging Einsatzkräften der Polizei in der Nacht auf Donnerstag in Nieder-Olm ein Autofahrer ins Netz, der unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs war. Zudem gab der Mann falsche Personalien an.

Gegen 0.30 Uhr wurde das Fahrzeug des Mannes angehalten. Der Betroffene konnte weder einen Führerschein vorlegen noch konnte er sich ausweisen. Zudem wirkte er sehr nervös, zitterte am ganzen Körper und konnte kaum stillstehen.

Als Einsatzkräfte den Mann durchsuchten, fanden sie in seiner Jackentasche einen unter anderem einen Reisepass. Sodass der 31-jährige Mann eindeutig identifiziert werden konnte. Allerdings wichen die Daten von den zuvor angegebenen ab. Und der Betroffene behauptete weiter, dass seine Personalien andere seien.

Wie sich zudem herausstellte, war der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. In der Folge ergeben sich bei Tests einige Auffälligkeiten und Ausfallerscheinungen, die für Betäubungsmittelkonsum sprachen. Nach einer durchgeführten Blutprobe räumte der Mann ein, am Vortag Drogen konsumiert zu haben.

