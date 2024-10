Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Aufmerksame Passantin lotst Einsatzkräfte zu gestürztem 94-Jährigen in Weisenau

Mainz (ots)

Eine aufmerksame Passantin hat am Dienstagnachmittag in Mainz-Weisenau Zivilcourage bewiesen und Einsatzkräfte zu einem zuvor gestürzten 94-Jährigen gelotst.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Führungszentrale der Polizei Mainz über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr verständigt, dass sich in einer Wohnung in Weisenau eine möglicherweise hilflose Person befinden würde.

Der Bewohner der Wohnung, ein 94-jähriger Mann, war kurz zuvor auf der Straße gestürzt und auf den Hinterkopf geprallt. Eine Frau, die den Sturz beobachtet hatte, rief den Rettungsdienst und nahm sich des Mannes an. Der Senior wartete allerdings nicht bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte und machte sich auf den Heimweg. Die Zeugin begleitete ihn. Während die Rettungskräfte am Sturzort nur noch eine Blutlache vorfanden, meldete sich die Passantin erneut. Sie lotste die Kräfte zur Adresse des 94-Jährigen.

Auf Klingeln und Klopfen der Rettungskräfte an der Eingangstür öffnete jedoch niemand, woraufhin der Rettungsdienst Polizei und Feuerwehr nachalarmierte. Es bestand der Verdacht, dass der ältere Mann möglicherweise nicht mehr in der Lage sein könnte, die Tür eigenständig zu öffnen. Noch während die inzwischen Eingetroffenen Polizisten versuchten, die Tür einzutreten, um in die Wohnung zu gelangen, öffnete der Senior.

Wie sich herausstellte, ist der Mann schwerhörig und hatte weder das Klopfen noch das Klingeln wahrgenommen. Erst die Tritte gegen die Tür hatte er vernommen und daraufhin nachgesehen.

In der Folge versorgte der Rettungsdienst den 94-Jährigen. Er hatte eine Platzwunde am Hinterkopf, einen Cut im Nackenbereich und ein starkes Schädelhämatom. Weswegen der Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

