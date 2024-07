POL-MA: Mannheim: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Tür eines Kiosks im innerstädtischen Quadrat L 8 auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten die Unbekannten sämtliche Tabakwaren, hochwertige Spirituosen, Süßigkeiten sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Da es sich bei dem ...

mehr