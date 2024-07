Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Diebstahlschaden nach Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Tür eines Kiosks im innerstädtischen Quadrat L 8 auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten die Unbekannten sämtliche Tabakwaren, hochwertige Spirituosen, Süßigkeiten sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Da es sich bei dem Kioskgeschäft außerdem um eine Paketstation handelte, öffneten die Täter mehrere Pakete und nahmen hieraus verschiedene Waren an sich. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel.: 0621 / 174-3310, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell