Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Überfall auf Tankstelle

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am 15.10.24 gegen 19:45 Uhr kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Tankstelle in der Kurt-Schumacher-Straße in Mainz-Gonsenheim.

Ein bislang unbekannter Täter betrat mit einem Messer in der Hand die Tankstelle und forderte gegenüber dem Personal, die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter eine bislang unbekannte Menge an Geld erbeutete, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter trug eine schwarze Plastikmaske und eine Brille. Es soll sich vermutlich um einen Jugendlichen oder Heranwachsenden handeln. Zudem trug er bei der Tatausführung eine blaue Weste mit einem großen "M" auf dem Rücken, sowie eine verwaschene Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

