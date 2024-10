Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Wohnungseinbruch in Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr in der Karl-Zörgiebel-Straße in Mainz-Bretzenheim in eine Wohnung eingebrochen.

Eine 65-jährige Frau meldete sich bei der Polizei und gab an, dass während einer kurzen Abwesenheit in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Knapp eineinhalb Stunden war die Frau unterwegs. Als sie nach Hause kam, stand die Wohnungstür offen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort zunächst die aufgehebelte und stark beschädigte Eingangstür fest.

Im Innern hatten der oder die Täter diverse Schränke und Schubladen aufgezogen und durchwühlt. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand Schmuck und Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

