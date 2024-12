Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen

Mainz (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend eine 51-jährige Frau am Mainzer Rheinufer bestohlen. Die Frau lief gegen 20:35 Uhr am Ufer entlang und schob ihr Fahrrad neben sich her. Im Fahrradkorb befand sich ein Rucksack. Plötzlich griff ein unbekannter Mann nach dem Rucksack und lief gemeinsam mit einem Begleiter davon.

Ein 40-jähriger Zeuge, der die Situation mitbekommen hatte, nahm umgehend die Verfolgung auf. Er folgte den beiden jungen Männern bis in die Tiefgarage eines Hotels. Dort drehten sich die beiden Personen plötzlich um und gingen drohend auf den 40-Jährigen zu, woraufhin sich dieser zurückzog. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei suchten den Nahbereich ab, konnten aber weder Täter noch Beute auffinden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, südländischer Phänotyp, dunkel gekleidet, ca. 18-25 Jahre alt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell