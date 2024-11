Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand - Einsatzkräfte retten Bewohner über Balkon und bekämpfen Vollbrand

Dresden (ots)

15. November 2024, 01:29 - 05:26 Uhr

Alexander-Herzen-Straße, Klotzsche

In einem Wohnblock im Dresdner Stadtteil Klotzsche kam es in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand, der einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr und Polizei erforderlich machte. Der 80-jährige Bewohner der Brandwohnung im zweiten Obergeschoss wurde auf dem Balkon der in Flammen stehenden Wohnung entdeckt und durch Einsatzkräfte mittels tragbarer Leiter gerettet. Der Mann war sichtlich traumatisiert durch die Ereignisse und wurde daher vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeitgleich nahmen Feuerwehrkräfte die Brandbekämpfung über den Treppenraum auf. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, ein Rauchvorhang gesetzt und zwei Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung in die vollständig in Brand stehende Wohnung vor. Zur weiteren Sicherung des Treppenhauses kontrollierte ein zusätzlicher Trupp den Bereich und öffnete die Entrauchungsklappe, um den Rauch gezielt abzuführen. Auch die Polizei war frühzeitig vor Ort und leistete wertvolle Unterstützung bei der Räumung des Gebäudes. Ein weiterer Bewohner (83) aus der Wohnung über dem Brandgeschehen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen führte der U-Dienst umfassende Schadgasmessungen durch, um die Freigabe des Gebäudes und die Rückkehr der Bewohner in ihre Wohnungen sicherzustellen. Die Brandwohnung ist jedoch aufgrund der Schäden derzeit unbewohnbar. Ein Feuerwehrmann zog sich bei der Menschenrettung eine leichte Handverletzung zu und wurde noch vor Ort ambulant versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehrwachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst und der U-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehren Wilschdorf und Klotzsche im Einsatz.

