Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind und Kradfahrer verletzt

Donndorf (ots)

Am Sonntag, den 20.04.2025, wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser gegen 15:06 Uhr über einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Roßleben-Wiehe, Ortsteil Donndorf, in der Reinsdorfer Straße informiert. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer einer Harley- Davidson / V-Rod, die Ortsdurchfahrt aus Richtung Wiehe kommend, als plötzlich ein Kind (7) von links auf die Straße gelaufen kam. Durch den Kradfahrer wurde sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet, welche jedoch eine Kollision mit dem Kind nicht verhindern konnte. Das Kind rutschte über das Krad und konnte durch den Fahrer mit der rechten Hand aufgefangen werden. Der Fahrer zog das Kind an sich und beide stürzten auf die Fahrbahn. Der Kradfahrer wurde vor Ort ambulant behandelt, dass leicht verletzte Kind wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro.

