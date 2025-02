LPI-J: Hunde rennen aufeinander los

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zöllnitz: Ein von Zöllnitz in Richtung Laasdorf fahrender Radler kam am Sonntagnachmittag in einer Kurve vom Radweg ab. Dabei streifte er einen Baum und stürzte anschließend zu Boden. Aufgrund der Verletzungen, die er sich durch den Sturz zuzog, wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Grund des Abkommens war bei der Unfallaufnahme durch die Polizei noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

