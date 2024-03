Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Kita; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.03.2024:

Guxhagen

Tatzeit: Donnerstag, 07.03.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Donnerstag auf Freitag das Fenster einer Kindertagesstätte in der Straße Am Fuldaberg in Guxhagen beschädigt. Sie versuchten mit einem nicht bekannten Gegenstand das Fenster zu öffnen und in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

