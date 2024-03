POL-HR: Fritzlar - Dieseldiebstahl aus Bagger

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.03.2024: Malsfeld Nach Brand in Wohnhaus - 75-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben Zeit: Freitag, 01.03.2024, 20:30 Uhr Am Freitagabend waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz, da sich ein Wohnhausbrand in der Sattelgasse in Malsfeld-Ostheim ereignete. Im Keller des Wohnhauses ...

