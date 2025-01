POL-SU: Zweiradfahrer kommt unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn ab

Troisdorf (ots) - Im Troisdorfer Ortsteil Rotter See kam es in der Nacht von Sonntag (05. Dezember) auf Montag (06. Januar) zu Diebstählen von Krafträdern und Pedelecs aus zwei Tiefgaragen. Zunächst meldete ein Mann aus dem Frieslandring zwei Pedelecs sowie ein Motorrad als gestohlen. Am Sonntag waren die drei Fahrzeuge gegen 23:00 Uhr noch in der Garage, die man über den Schwabenweg erreicht. Am nächsten Morgen ...

mehr