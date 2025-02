PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeibeamte bedroht +++ Zigarettenautomat angegangen +++ Wahlplakat angezündet +++ Tor beschmiert +++ Betrunkener fährt gegen Baum und flüchtet +++ Auto beschädigt - Verursacher flüchtet

Hofheim (ots)

1. Polizeibeamte bedroht,

Hattersheim, Eddersheim, Flörsheimer Straße, Dienstag, 04.02.2025, 12.30 Uhr

(ro)Am Dienstagmittag hat ein Mann in Hattersheim-Eddersheim Polizisten im Rahmen einer Personenkontrolle mit einer Metallstange bedroht. Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei wegen Streitigkeiten in die Flörsheimer Straße gerufen. Dort soll ein ehemaliger Mieter am Gartenzaun randaliert haben. Bei der Kontrolle des 47-jährigen Aggressors nahm dieser eine herumliegende Metallstange in die Hand und ging damit auf die Polizisten zu, die bereits die Unterstützung einer weiteren Streife angefordert hatten. Erst nachdem die Beamten den Einsatz des Distanzimpulsgeräts angedroht hatten, kooperierte er. Anschließend nahmen sie den 47-Jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle. Diese konnte der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Zigarettenautomat angegangen,

Hofheim, Marxheim, Berliner Straße, Dienstag, 28.01.2025 bis Dienstag, 04.02.2025

(ro)Zwischen Dienstag der letzten und dieser Woche haben sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in Hofheim zu schaffen gemacht. Die Langfinger näherten sich einem in der Berliner Straße aufgestellte Zigarettenautomaten und öffneten diesen gewaltsam. Ob die Täter darin befindliche Zigaretten und Bargeld an sich nahmen oder ohne Beute flüchteten, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. An dem Automaten entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wahlplakat angezündet,

Schwalbach, Frankenstraße, Dienstag, 04.02.2025, 19.40 Uhr

(ro)Unbekannte setzten am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr in Schwalbach ein Wahlplakat in Brand. Die Feuerwehr hatte das brennende, an einer Straßenlaterne in der Frankenstraße angebrachte Plakat bereits beim Eintreffen der Streife gelöscht. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeuginnen sowie Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

4. Tor beschmiert,

Hofheim, Kreuzweg, Montag, 03.02.2025, 16 Uhr bis Dienstag, 04.02.2025, 8.30 Uhr

(ro)In Hofheim beschmierten Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein Tor zu einem Grundstück. Am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, stellte der Bewohner des Anwesens im Kreuzweg fest, dass das Tor mit einem Schriftzug verunstaltet worden war. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bei Hinweisen bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim.

5. Betrunkener fährt gegen Baum und flüchtet, Sulzbach, Bahnstraße, Mittwoch, 05.02.2025, 0.40 Uhr

(ro)Kurz nach Mitternacht ist ein betrunkener Autofahrer am Mittwoch in Sulzbach gegen einen Baum gefahren und anschließend geflüchtet. Der 29-Jährige fuhr in seinem Toyota die Bahnstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 57 kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Zunächst flüchtete der Fahrer zu Fuß, konnte jedoch zeitnah leicht verletzt an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Streife fiel sofort auf, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nachdem ihn der hinzugerufene Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht hatte, musste er sich dort noch Blut von einem Arzt abnehmen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

6. Auto beschädigt - Verursacher flüchtet, Hattersheim, Okriftel, Feldbergstraße, Samstag, 01.02.2025, 11 Uhr bis 12.50 Uhr

(ro)Am Samstag kam es in Hattersheim-Okriftel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete. Ein Mann hatte seinen silberfarbenen Mercedes C180 in der Feldbergstraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Zwischen 11 Uhr und 12.50 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Frontbereich des Geparkten. Anschließend flüchtete die Verursacherin bzw. der Verursacher, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

