POL-EN: Sprockhövel: Viel zu schnell unterwegs- Drei Kradfahrer mit über 100Km/h bei erlaubten 70 km/h

Sprockhövel (ots)

Eine gezielte Geschwindigkeitsmessung führten die Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am 27.04.2025, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, auf der South-Kirkby-Straße/Höhe Fußweg "Alte Bergstr." in Sprockhövel durch. In diesem Bereich ist eine Geschwindigkeit von 70 km/h vorgeschrieben. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt über 650 Fahrzeuge gemessen. Bei 14 Fahrzeugen musste eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt werden. Sieben davon lagen im Verwarngeldbereich. Die restlichen sieben erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Herausragend waren drei Motorräder. Mit 106 km/h bis 152 km/h waren sie unterwegs. Den Kradfahrer mit 152 km/h bei erlaubten 70 km/h erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Geschwindigkeit gehört immer noch zu den Hauptunfallursachen. Deswegen appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

