Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb konnte von Mitarbeitern festgehalten werden

Mechernich-Kommern (ots)

Am Dienstag (12. November) kam es gegen 14.15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt in der Straße Monzenbend in Mechernich-Kommern.

Ein 67-Jähriger aus Hagen entnahm im Baumarkt einen Akku und ein Ladegerät aus der Verpackung heraus und versteckte die Artikel in seinen Jackentaschen.

Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Als er von den Mitarbeitern angesprochen wurde, schubste der Mann diese weg und versuchte sich loszureißen.

Die Mitarbeiter konnten den 67-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des räuberischen Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell