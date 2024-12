POL-ESW: Pressebericht 17.12.2024 (2)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Luisenstraße in Eschwege ist am heutigen Dienstagmorgen ein auf einem Parkstreifen stehender schwarzer Seat Ibiza im Vorbeifahren beschädigt worden. Bei dem Seat ging der linke Außenspiegel zu Bruch, der Schaden wird mit 150 Euro angegeben. Das unbekannte Verursacherfahrzeug war vermutlich in Richtung Herkuleskreuzung unterwegs. Der Unfallzeit liegt zwischen 07.35 Uhr und 08.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Auto nach Kollision mit Sattelzug nicht mehr fahrbereit

Heute Morgen kam es gegen 10.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Sattelzug. Entstanden ist dabei lediglich Sachschaden. Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen berichten, befuhren zur besagten Zeit ein 47-Jähriger aus dem Südeichsfeld mit einem Sattelzug und ein 51-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Landesstraße L 3238 von Gertenbach kommend in Richtung Einmündung B 80. Beide wollten dann an der Einmündung nach rechts auf die Bundesstraße B 80 in Richtung Hedemünden einbiegen. Aufgrund eines Missverständnisses und in dem Glauben, dass der Sattelzug nach links fahren würde, ordnete sich der 51-Jährige rechts neben den Sattelzug ein. Als beide Fahrzeuge dann allerdings nach rechts auf die Bundesstraße einbogen, kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Der dabei entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend beziffert. Der Wagen des 51-Jährigen war jedenfalls nicht mehr fahrbereit, so dass eine Abschleppung veranlasst werden musste.

