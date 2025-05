Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 19-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab - 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-Jähriger fuhr am Sonntag (18.05.2025) gegen 01:10 Uhr auf der Neuen Ramtelstraße in Leonberg in Richtung Südrandstraße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überfuhr er eine Warnbake und steuerte auf die Fahrbahn zurück, wo sich der BMW um 90 Grad drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem BMW entstanden rund 25.000 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung bei dem jungen Mann fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,5 Promille. Der 19-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

