Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Tatverdächtigen nach Einbruchsversuch

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am gestrigen Sonntag (09.02.2025) versuchte ein 39-jähriger offenbar in einer Metzgerei in der Benzstraße einzudringen. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Gegen 00.15 Uhr versuchte der 39-Jährige gewaltsam in die Metzgerei zu gelangen. Nachdem durch einen Bewegungsmelder der Eigentümer informiert wurde, verständigte dieser die Polizei. Als der 39-Jährige die Polizeistreifen bemerkte, flüchtete er zunächst mit einem Fahrrad. Im Rahmen einer umgehenden Fahndung stoppten Einsatzkräfte den 39-Jährigen wenig später und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

