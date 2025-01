Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Mehrere Sturmeinsätze für die Feuerwehr Bergheim Sieben Einsätze im Stadtgebiet - Bäume auf Fahrzeuge gestürzt

Bergheim (ots)

Bergheim - Zwischen 14:50 Uhr und 16.40 Uhr musste die Feuerwehr Bergheim am Montagnachmittag (06.01.) zu sieben unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. In den meisten Fällen lagen Bäume oder größere Äste auf der Fahrbahn. In drei Fällen waren Bäume auf Fahrzeuge gefallen.

Zum ersten Einsatz rückten die Einheiten der Feuerwehr gegen 14.40 Uhr nach Bergheim-Glessen zur Straße Im Heuchen aus. Dort lag ein Baum quer über der Fahrbahn. Kurz darauf folgten innerhalb kürzester Zeit sechs weitere Alarmierungen. Unteranderem lag am Lothringer Ring in Niederaußem eine Tanne quer über der Fahrbahn und hatte ein geparktes Fahrzeug getroffen. Auch am Paffendorfer Weg und am Birkenweg in Bergheim lagen umgestürzte Bäume auf geparkten Fahrzeugen. In allen Fällen schaffte die Feuerwehr wieder frei Bahn. Am Birkenweg fällten die Einsatzkräfte einen zweiten Baum, der während der Arbeiten ebenfalls umzustürzen drohte. In allen Fällen kam es zu Verkehrsbehinderungen für die Dauer der Sägearbeiten.

Gegen 17.00 Uhr flachte der Sturm ab und die Einsatzlage beruhigte sich. Im Einsatz waren neben der hauptamtlichen Wache die Einheiten Glessen, Oberaußem, Niederaußem, Ahe und Glesch/Paffendorf. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

