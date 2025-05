Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Litfaßsäule gefahren

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein 90 Jahre alter Mann ist am Montag (26.05.2025) mit seiner Mercedes B-Klasse gegen eine Litfaßsäule gefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Der Senior fuhr gegen 11.05 Uhr aus Richtung Klinglerstraße die Beethovenstraße entlang. Kurz vor dem Kreisverkehr bog er nach rechts in Richtung eines Parkplatzes ab. Dabei soll er ersten Ermittlungen zufolge Gas und Bremse verwechselt haben und gegen eine Litfaßsäule gefahren sein. Anschließend stieß er gegen einen geparkten Audi und schob diesen auf einen geparkten Fiat. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 20.000 Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

