Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheit am Steuer: Zwei Fahrzeugführer fallen am Sonntag auf

Kreis Olpe (ots)

Am Sonntag, 6. Oktober, gegen 15.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen alkoholisierten E-Scooter Fahrer auf der Hünsborner Straße (L905) Richtung Wenden. Das Fahrzeug fiel den Beamten wegen eines fehlenden Kennzeichens auf. Der 25-jährige Fahrer des Elektrorollers wies nach einem Test eine deutliche Alkoholisierung auf. Bei näherer Kontrolle des Fahrzeugs fiel auf, dass dem Roller ebenfalls eine Typenplakette fehlt, welche die generelle Nutzung im Straßenverkehr gestattet.

Ebenfalls am Sonntag gegen 19.09 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Finnentrop auf der Bamenohler Straße gemeldet. Der 39-jährige Fahrer des PKWs kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf Alkohol am Steuer. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht.

In beiden Fällen wurden den Fahrern im Anschluss Blutproben entnommen und Strafanzeigen gefertigt.

