POL-OE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots) - Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw Suzuki die Meggener Str (B236) aus Rtg. Maumke in Rtg. Altenhundem. Im Bereich des Eingangs der Ortslage Meggen kam er auf rutschigem Fahrbahnbelag in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Infolge der Kollision wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die ...

