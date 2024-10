POL-OE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Kirchhundem (ots) - In Marmecke brachen Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag (26./27.09.2024) in zwei holzverarbeitende Betriebe in der Straße "In der Schlah" ein. In beiden Fällen hebelten die Täter Türen auf und gelangten so in die Innenräume der Firmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ihnen jedoch keine Beute in die Hände. Die Sachschäden liegen ...

