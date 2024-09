Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in zwei holzverarbeitende Betriebe und Freizeitpark

Kirchhundem (ots)

In Marmecke brachen Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag (26./27.09.2024) in zwei holzverarbeitende Betriebe in der Straße "In der Schlah" ein. In beiden Fällen hebelten die Täter Türen auf und gelangten so in die Innenräume der Firmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ihnen jedoch keine Beute in die Hände. Die Sachschäden liegen allerdings im vierstelligen Eurobereich. Ob auch ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in einen Freizeitpark in der Rinsecker Straße besteht, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Hier waren Unbekannte ebenfalls zwischen Donnerstag und Freitag in einen Büroraum eingebrochen. Auch hier wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden liegt jedoch ebenfalls im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell