Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

66687 Wadern-Büschfeld (ots)

Vermutlich im Laufe der Nacht vom 01.06.2024 auf den 02.06.2024, 09:00 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in 66687 Wadern-Büschfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist dort mit seinem Pkw mit einem Halteverbotsschild samt Rohrpfosten kollidiert und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Am Unfallort konnten mehrere Fahrzeugteile gesichert werden. Es entstand relativ hoher Sachschaden. Wer Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer bzw. Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

