Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: LKW streift zwei Fußgänger

Lennestadt (ots)

Am Freitag, 4. Oktober, gegen 16.34 Uhr streifte ein 43-Jähriger mit seinem Lastkraftwagen zwei Fußgänger ¬¬- jeweils 48 und 50 Jahre alt - an der Kalkwerkstraße im Ortsteil Theten. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß er mit dem rechten Außenspiegel im Vorbeifahren gegen die Fußgänger. Diese wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Außenspiegel des Fahrzeugs wies zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme Schäden in Höhe eines mittleren dreistelligen Geldbetrages auf.

