Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leicht verletzter Leichtkraftradfahrer in Meggen

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 03.10.2024 gegen 10:30 Uhr im Bereich der B236 kurz nach der Einmündung "Zur Christinenhütte". Der 16-jährige Leichtkraftfahrer aus Lennestadt befuhr die Meggener Straße aus Richtung Meggen kommend in Richtung Maumke. In einer Linkskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

