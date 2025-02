POL-OE: Einbruch in Ottfingen

Olpe (ots) - Anlässlich des Weltfrauentages lädt die Kriminalprävention und Opferhilfe der Kreispolizeibehörde Olpe am Freitag, 7. März, in die Räumlichkeiten der Beratungsstelle an der "Martinstraße 44" in Olpe ein. Von 12 bis 16 Uhr können sich hier alle interessierten Frauen informieren. Sie erfahren, an wen sie sich im Falle von häuslicher Gewalt oder ...

mehr