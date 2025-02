Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weltfrauentag in der Beratungsstelle für Kriminalprävention

Olpe (ots)

Anlässlich des Weltfrauentages lädt die Kriminalprävention und Opferhilfe der Kreispolizeibehörde Olpe am Freitag, 7. März, in die Räumlichkeiten der Beratungsstelle an der "Martinstraße 44" in Olpe ein. Von 12 bis 16 Uhr können sich hier alle interessierten Frauen informieren. Sie erfahren, an wen sie sich im Falle von häuslicher Gewalt oder anderen Straftaten zu ihrem Nachteil wenden können. Außerdem gibt es Information rund um ein Strafverfahren.

Neben der Möglichkeit zu Gruppengesprächen und einem Austausch in ungezwungener Atmosphäre, werden sich verschiedene Institutionen und Beratungsstellen als Ansprechpartner für Frauen vorstellen. Dabei sind unter anderem die Beratungsstellen "Frauen helfen Frauen", der "Weiße Ring", das "Frauenhaus" sowie Sabine Nosiadek, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Olpe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell