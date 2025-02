POL-OE: Diebstahl von Baustellenschildern

Olpe/Wenden (ots) - Fast zeitgleich kam es am Sonntag (23.02.2025) zum Brand von Mülltonnen in Olpe und Gerlingen. Gegen 19:35 Uhr wurde zunächst der Brand von Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus in der Olper Straße "Am Oberen Stötchen" bemerkt. Etwa ab 20:15 Uhr brannten schließlich auch Mülltonnen in Gerlingen. Hier waren es allerdings insgesamt fünf Mülltonnen, die in den Straßen "Am Baumhof", ...

mehr