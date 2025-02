Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Autofahrer alkoholisiert am Steuer erwischt

Olpe (ots)

Am Sonntag (23.02.2025) fielen der Polizei in Olpe drei Autofahrer bei Kontrollen auf. Alle drei waren alkoholisiert. Den Anfang machte ein 43-Jähriger, der kurz nach Mitternacht in der Nicolaus-Otto-Straße im Gewerbegebiet Hüppcherhammer kontrolliert wurde. Ein zweiter Verdachtsfall für Alkohol am Steuer bot sich der Polizei durch einen 37-Jährigen, der nur wenige Stunden später gegen 03:30 Uhr in der Martinstraße auffiel. Am frühen Abend wurde schließlich um 18:45 Uhr noch ein 44-Jähriger in der Straße "Saßmicker Hammer" kontrolliert. In allen drei Fällen konnten Anzeichen für eine Alkoholisierung der Fahrzeugführer festgestellt werden. Jeweils durchgeführte Atemalkoholtests bestätigten vor Ort diese Feststellungen. Die Männer wurden daher von den Beamten zur Polizeiwache gebracht, wo Blutproben entnommen und Anzeigen gefertigt wurden. Die Führerscheine der Autofahrer verblieben zunächst in amtlicher Verwahrung.

