POL-OE: Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss?

Olpe (ots) - Am Donnerstag (20.02.2025) kam es um 14:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der "Altenkleusheimer Straße" und der "Siegener Straße" (B54). Ein 23-Jähriger Autofahrer war beim Einbiegen in die "Siegener Straße" mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammengestoßen, der zeitgleich die B54 in Fahrtrichtung Krombach befahren hatte. Der 50-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt, ...

