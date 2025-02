POL-OE: Autofahrer zu schnell und unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (19.02.2025) auf einem Betriebsgelände "Am Gerlinger Bahnhof" an einem LKW zu schaffen gemacht. Von dem Fahrzeug wurde eine AdBlue-Pumpe abgebaut und entwendet. Hierfür durchtrennten die Täter auch mehrere Schläuche im Motorraum des Fahrzeugs. Der Schaden liegt ungefähr im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. ...

