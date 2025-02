Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Handtasche aus Auto gestohlen

Attendorn (ots)

Aus Attendorn-Kraghammer wurde der Polizei am Sonntag (23.02.2025) ein Diebstahl aus einem Auto gemeldet. Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr hatten unbekannte Täter eine Seitenscheibe an einem VW Polo eingeschlagen, welcher an der L512 abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

