Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Attendorn (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruchsversuch eine Tür des Vereinsheims am Sportplatz in Helden beschädigt. Der Schaden wurde erst am Freitag (21.02.2025) festgestellt. Der Tatzeitraum könnte jedoch auch bis zum 01.01.2025 zurückreichen. Die Höhe des Sachschadens an der Schiebetür dürfte im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell