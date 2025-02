Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand im WASGAU-Markt in Rheinböllen

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 18.02.25 wurde die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung mit unbekannter Ursache gegen 21.45 Uhr zum WASGAU-Markt in Rheinböllen entsandt. Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass der Brand offenbar in der dortigen Bäckerei ausgebrochen ist. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch war das Gebäude extrem verraucht. Über die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen sind an die Kriminalpolizei in Simmern unter der Rufnummer 06761 921 170 zu richten.

