Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstand nach Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Durch einen anderen Verkehrsteilnehmer erfolgte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Information, dass in Weimar im Bereich Brehmestraße soeben ein Audi ein parkendes Fahrzeug stark beschädigt hat und seine Fahrt fortsetzte. Der Fahrzeugführer versuchte in der Folge wenige Meter entfernt sein Fahrzeug ab zuparken, was dazu führte, dass er ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Die eingesetzten Beamten konnten den 32-jährigen Fahrzeugführer in unmittelbarer Nähe an seiner Wohnanschrift stellen. Offensichtlich war dieser stark alkoholisiert, stand unter Betäubungsmitteln und zeigte sich mit den nun anstehenden Folgemaßnahmen nicht einverstanden. Nach erfolgten Widerstand wurde der Täter gefesselt und anschließend zur Blutentnahme verbracht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Täter der sich nun beruhigt hatte am Klinikum entlassen. Der verursachte Schaden beträgt mindestens 8000 Euro und den 32-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

