LPI-J: Plane aufgeschlitzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Wie am Donnerstagvormittag festgestellt werden musste, waren Unbekannte an der Lüftungsanlage eines Verbrauchermarktes in der August-Bebel-Straße am Werke. Der oder die Täter begaben sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag hinter das Gebäude. Hier steckten diese einen Holzstock in einen Lüfter, von einem Zweiten entfernten sie das Stromkabel. Der Sachschaden ist dreistellig. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen ...

mehr