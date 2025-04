Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Gleich doppelt bestohlen wurde eine 67-jährige Frau aus Kahla. Zuerst entwendete ein Unbekannter ihre Geldbörse, während die Frau am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt war. Jedoch teilte sie dies erst am Donnerstagmorgen ihrer Bank mit, welche daraufhin die EC-Karte sperrten. Doch da war es schon zu spät. Denn nach dem Geldbörsendiebstahl hob der Unbekannte eben mit dieser EC-Karte einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto ab. Und zwar, so zumindest die Aussage der Hausbank, an der Kasse des besagten Supermarktes. Im Anschluss erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei in Kahla, welche die Ermittlungen aufnahm.

