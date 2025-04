LPI-J: Wohnungsbrand in Lobeda

Jena (ots) - Gegen 18 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall an der Ampelkreuzung Knebelstraße und Am Volksbad. Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Seat stoppte sein Fahrzeug ordnungsgemäß bei Lichtzeichen rot. Der dahinterfahrende 73-jährige, ebenfalls in einem Seat unterwegs, bemerkte dies zu spät. Infolge dessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraus ein unfallbedingter Sachschaden entstand. Jedoch kam an Licht, dass der 73-Jährige erheblich alkoholisiert war. ...

